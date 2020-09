Facebook menace d’empêcher le partage d’articles en Australie

Facebook a fait savoir qu’il bloquera le partage d’informations de presse en Australie si un projet de loi destiné à contraindre le réseau social à rémunérer les groupes de presse locaux pour la mise en avant de leurs contenus venait à être promulgué.

Dans le cadre d’une réforme de la règlementation sur le numérique, l’Australie doit devenir cette année le premier pays au monde à demander à Facebook (mais aussi à Google) de payer pour les informations provenant de groupes de presse, via un système inspiré de la redevance.

L’annonce de Facebook éloigne encore davantage la perspective d’un accord avec le gouvernement australien sur un “code de conduite” des géants du numérique voulu par Canberra.

“En considérant que le projet de code devienne une loi, nous allons à regret arrêter d’autoriser les éditeurs et les gens en Australie à partager des nouvelles locales et internationales sur Facebook et Instagram”, a déclaré le directeur de Facebook pour l’Australie, Will Easton. “Ce n’est pas notre premier choix – c’est notre dernier. Mais c’est le seul moyen de se protéger contre une issue qui défie la logique et va nuire, non pas aider, à la vitalité à long-terme du secteur australien de l’information et des médias”, a-t-il ajouté.

Selon lui, Facebook a généré 2,3 milliards de clics sur les sites Internet australiens au cours des cinq premiers mois de 2020, soit 200 millions de dollars australiens (126,5 millions d’euros). Il a par ailleurs indiqué que la firme avait préparé le lancement en Australie de Facebook News, un fil d’actualités alimenté par des journalistes professionnels.