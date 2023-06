Xbox : Microsoft admet avoir perdu la guerre des consoles

Xbox, PlayStation, Switch… Microsoft a admis avoir perdu la guerre des consoles face à Sony et Nintendo. C’est dans un document fourni à l’occasion de l’affaire opposant Microsoft à la FTC devant les tribunaux pour tenter de défendre le rachat d’Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars.

Microsoft confirme avoir perdu la guerre des consoles

Une partie du document, soumis par Microsoft, décrit son entrée dans l’industrie du jeu vidéo en 2001, lorsque sa première Xbox a été battue par Sony et Nintendo au niveau des ventes avec une « marge significative ». Et selon Microsoft, il n’a pas cessé de perdre la guerre des consoles pendant cette période.

« La console Xbox s’est toujours classée troisième (sur trois) derrière la PlayStation et Nintendo en matière de ventes. En 2021, la part de la Xbox était de 16 %, contre [édité] et [édité] respectivement pour Nintendo et PlayStation. De même, en ce qui concerne les recettes tirées des consoles et la part des consoles actuellement utilisées par les joueurs (parc installé), la Xbox arrive en troisième position avec 21%, tandis que PlayStation et Nintendo ont des parts respectives de [édité] et [édité] », a indiqué Microsoft. Comme nous pouvons le voir, certains passages ont été édités, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas disponibles publiquement.

Microsoft poursuit en expliquant avoir misé sur une stratégie différente que ses concurrents, notamment en générant des bénéfices grâce aux ventes de jeux plutôt qu’aux ventes de consoles et en vendant ses consoles à perte. Le groupe espérait la vente de beaucoup de jeux afin de compenser la vente à perte de ses consoles.

Concernant le rachat d’Activision Blizzard, Microsoft a déjà reçu le feu vert de certaines régions (dont l’Union européenne). Mais d’autres veulent pas. Il y a le Royaume-Uni et les États-Unis en l’occurrence. La FTC concerne les États-Unis. Microsoft doit défendre son cas devant les tribunaux américains pour espérer faire avancer l’affaire.