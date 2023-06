Le double discours des champions de l’IA sur la régulation

Libertarien, survivaliste… et menteur ? Sam Altman, le grand patron d’OpenAI (ChatGPT) plaide publiquement depuis des mois pour un contrôle et une régulation fortes du secteur de l’IA, au point d’évoquer une nécessaire « intervention du gouvernement ». Mais si l’on en croit le magazine Time, le discours est tout autre en privé et dans les arcanes du Parlement européen. Ainsi, les documents qu’OpenAI a fourni à la Commission européenne dévoilent plutôt une volonté certaine d’alléger le poids de la réglementation sur l’IA. Le lobbying actif d’OpenAI sur le Parlement a ainsi permis que les IA génératives (de type ChatGPT ou Midjourney), ne soient pas reconnues comme des IA à « haut risque », ce qui leur permet d’échapper à un train de contrôle et de sanctions possibles beaucoup plus dur.

C’est un peu la même tambouille du côté de Microsoft, qui plaide publiquement pour une IA responsable mais a agi de façon inconséquente lors du lancement du tandem Bing-GPT. Le Wall Street Journal nous informe que Microsoft a refusé d’écouter les recommandations de prudence d’OpenAI lors du lancement de son Bing dopé à l’IA, l’objectif étant de faire ce type d’annonce bien avant Google. Quant à Google justement, ce dernier n’a même pas oser sortir son Bard en Europe, sans doute parce que l’IA générative ne respecte pas les cadres du RGPD. En revanche, la firme de Mountain View ne voit aucun problème à diffuser cette même IA dans près de 180 pays, et au diable que la gestion des données personnelles soit plus que perfectible ! Enfin, on n’oubliera pas Elon Musk, qui d’un côté signait une lettre ouverte demandant une pause dans les travaux sur l’IA, et de l’autre fondait sa propre société d’IA X.AI, un cynisme que nous dénoncions dans cet article.