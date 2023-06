Intel change le nom de ses processeurs : au revoir Core i3/i5/i7/i9

C’est la fin pour les processeurs Core i3, i5, i7 et i9, Intel a décidé d’abandonner la lettre « i ». Place maintenant aux processeurs Core 3, 5, 9 et 7. Il y a aussi une gamme Core Ultra qui s’ajoute à la liste.

Cette annonce d’Intel intervient moins d’un an après que la société a décidé de supprimer les marques Pentium et Celeron pour ses puces mobiles. Elle a déclaré qu’à partir de cette année, ces puces porteraient simplement le nom de processeurs Intel.

Les nouveaux noms de processeurs abandonneront donc le « i » qui fait partie de la marque depuis un certain temps maintenant. À partir des processeurs basés sur Meteor Lake, Intel les nommera uniquement avec des chiffres (3/5/7/9). Le numéro de génération fera toujours partie du numéro du processeur mais il ne sera plus utilisé devant le nom.

Dorénavant, la gamme Intel Core sera réservée aux puces les plus courantes de l’entreprise, tandis que la nouvelle marque Core Ultra sera réservée aux « processeurs pour les clients les plus avancés » selon la société. Pour Caitlin Anderson, vice-présidente et directrice générale des ventes d’Intel, ces changements devraient permettre aux acheteurs d’ordinateurs basés sur la technologie Intel de savoir plus facilement quel type de CPU est inclus :