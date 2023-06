Elio, le nouveau film Pixar, dévoile sa bande-annonce et affiche

Disney a mis en ligne la première bande-annonce pour Elio, le nouveau film Pixar. Il sortira le 28 février 2024 au cinéma. « Depuis toujours, nous avons essayé de trouver des réponses à travers l’univers. Dans Elio, l’univers répond enfin à nos questions ! », indique le groupe de Mickey dans sa description.

Elio, un petit garçon à l’imagination débordante, se retrouve par inadvertance téléporté au Communiverse, une organisation interplanétaire composée de représentants de galaxies très éloignées. Identifié à tort par ces éminences comme l’ambassadeur de la Terre, Elio est tout sauf préparé à une telle pression. Son aventure va le conduire à tisser des liens avec des créatures extraterrestres excentriques, à survivre à une série d’épreuves plus redoutables les unes que les autres mais aussi, d’une manière ou d’une autre, à découvrir qui il est vraiment censé être…

Réalisé par Adrian Molina (scénariste et coréalisateur de Coco) et produit par Mary Alice Drumm (productrice associée de Coco), Elio compte dans ses voix en anglais America Ferrera (dans le rôle d’Olga, la mère d’Elio), Yonas Kibreab (dans celui du personnage-titre), Jameela Jamil (dans celui de l’ambassadeur Questa) et Brad Garrett (dans celui de l’ambassadrice Grignon). Il n’y a pas encore d’information concernant le casting français.