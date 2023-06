MusicGen : Meta dévoile une IA qui génère de la musique à partir d’un texte

Les IA génératives ont la cote. Meta vient de présenter MusicGen, une IA capable cette fois de générer de la musique à partir d’un simple texte (un prompt). Et mieux encore, il est déjà possible de tester ce nouvel outil à cette adresse ! MusicGen crée de la musique de deux façons, soit grâce à un prompt qui décrit le morceau à générer, soit à partir d’un prompt ET d’une mélodie déjà existante, l’IA improvisant en quelque sorte sur le thème principal du morceau (comme un jazzmen en quelque sorte). L’IA rajoute elle même l’orchestration nécessaire, par exemple ci-dessous une batterie et des instruments électriques afin de donner une tonalité « pop années 80 » à la célèbre Toccata et fugue en ré mineur de Jean Sébastien Bach. Les résultats ne sont pour l’instant pas totalement concluants (du moins pour notre oreille), mais l’on peut parier que la courbe d’amélioration sera rapide, à l’instar de ce qui s’est passé pour Midjourney ou ChatGPT.

We present MusicGen: A simple and controllable music generation model. MusicGen can be prompted by both text and melody.

On note avec satisfaction que le code source de MusicGen est disponible (en accès libre sur GitHub) et que les utilisateurs les plus avancés pourront ainsi se paramétrer une IA aux petits oignons… pour peu d’y passer le temps qu’il faut et de disposer d’un PC très performant. Malgré une longue phase d’entrainement sur plus de 20 000 heures de musique (dont la moitié sont sous licence), MusicGen semble encore un poil en retrait face au Jukebox d’OpenAI ou au MusicML de Google, ce dernier pouvant même générer un morceau à partir d’un dessin (en plus du texte) !