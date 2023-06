Un ex-dirigeant de Samsung accusé d’avoir volé les plans d’une usine Samsung de semi-conducteurs

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a récemment décrit l’industrie de la fabrication de puces comme étant dans un état de « guerre totale », et force est de reconnaitre que les développements récents soutiennent fortement cette déclaration. Ainsi, selon BusinessKorea, les procureurs du district de Suwon ont porté plainte contre un ancien dirigeant de Samsung qui aurait prétendument volé les plans et la technologie d’une usine de semi-conducteurs de Samsung. Bien que le nom de l’accusé n’ait pas été divulgué, il a été révélé que ce dernier avait également été vice-président d’un autre fabricant de puces coréen, SK Hynix. Ce vol présumé de données a eu lieu entre 2018 et 2019 et aurait entraîné une perte d’environ 230 millions de dollars pour Samsung.

L’accusé aurait eu l’intention de se servir des informations volées pour construire une usine de semi-conducteurs à Xi’an en Chine, une usine qui aurait été située à moins d’1,5 km d’une autre usine de Samsung ! Afin d’obtenir des secrets commerciaux, ce dirigeant aurait recruté par moins de 200 employés de SK Hynix et Samsung. De plus, il aurait collaboré avec une société de fabrication électronique taïwanaise (dont le nom n’a pas été divulgué) qui lui aurait promis 6,2 milliards de dollars pour la construction de sa nouvelle usine de semi-conducteurs. Ce partenariat aurait finalement échoué.

Le procureur en charge du dossier n’a pas eu de mot assez durs pour décrire la situation: « C’est si grave qu’il est difficile de le comparer (cette affaire, Ndlr) en termes d’ampleur du crime et de degré de dommage avec les précédents cas de fuite de technologie de semi-conducteur. C’est un crime grave qui pourrait porter un coup dur à notre sécurité économique, en ébranlant les fondations de l’industrie nationale des puces à un moment où la concurrence s’intensifie dans ce secteur » Aux côtés du principal prévenu, six complices, dont un sous-traitant de Samsung, ont également été mis en examen. Ces accusations surviennent alors que la Chine poursuit des efforts incessants pour acquérir les technologies sud-coréennes relatives à divers secteurs.