Pénurie de semi-conducteurs : Renault suspend la production de sa ZOE

On l’avait oublié, mais elle est toujours là : Renault annonce la suspension de la production de sa ZOE dans l’usine de Flins… à cause de la pénurie de semi-conducteurs ! Les ventes de la ZOE pas vraiment au beau fixe ne seraient donc pas les vraies cause de cet arrêt temporaire de la production. La pénurie de composants continuerait de sévir dans le secteur automobile, alors même que la situation a beaucoup évolué dans d’autres secteurs d’activité (informatique notamment).

Pas de panique cependant, car ainsi que le précise le syndicat CFDT Renault Flins l’assemblage de la ZOE sera suspendu « la semaine 23 (du 5 au 9 juin), la semaine 24 (du 12 au 16 juin), la semaine 26 (du 26 au 30 juin), ainsi que les 3 et 4 juillet 2023 ». La production de ZOE sur le site était déjà passé ces derniers jours de 150 véhicules/jour à 90 véhicules/jour. Cette suspension de production pourrait aussi être une aubaine pour la direction de Renault, qui souhaiterait privilégier d’autres modèles comme la Megane E-Tech ou bien encore la Renault Austral.