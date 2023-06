Activision Blizzard : Bobby Kotick nie toute forme de culture systémique du harcèlement

Poursuivi par l’Etat de Californie depuis 2021 à cause de sa culture du harcèlement, largement sali par la triste affaire de la « Cosby suite » et par les multiples accusations de harcèlement visant certains cadres dirigeants du groupe (dont Bobby Kotick en personne), Activision Blizzard peine toujours à se défaire de cette image d’éditeur toxique, qui entretient un cadre de travail encore trop peu inclusif et surtout peu adapté aux minorités et aux femmes. Pire encore, Bobby Kotick aurait toujours tenté d’invisibiliser les affaires de harcèlements qui remontaient jusqu’à lui, sachant que le patron d’Activision blizzard était lui-même la cible d’accusations.

Dans une nouvelle interview accordée à Variety, Bobby Kotick continue de nier le moindre problème de fond : « Nous avons effectué toutes les formes d’enquête possibles. Et nous n’avons jamais eu de problème systémique de harcèlement », déclare ainsi le CEO d’Activision Blizzard. Pire encore, Kotick semble reporter une partie des tords… sur les syndicats : « ce que nous avions (à l’époque, Ndlr), c’était un mouvement ouvrier très agressif qui travaillait dur pour essayer de déstabiliser l’entreprise. » Kotick appuie ses déclarations sur un rapport interne portant sur les conditions de travail chez Activision Blizzard, un rapport qui indique que l’éditeur a enquêté sur 116 plaintes de harcèlement en interne, 116 plaintes sur un total de 17 000 employés. Le soucis est bien ici que les 116 plaintes sont celles que l’éditeur a accepté d’approfondir, Activision Blizzard ne fournissant pas le nombre total de plaintes reçues.

Kotick semble aussi oublier un peu vite les nombreuses casseroles de l’éditeur : outre la plainte de l’Etat de Californie, l’éditeur a également signé un « arrangement » avec l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) pour 18 millions de dollars, et le National Labor Relations Board (NLRB) a indiqué que nombre de plaintes internes concernant les mauvaises conditions de travail étaient recevables. Le 26 mai dernier, le Communications Workers of America (CWA) avait seulement retiré trois de ces plaintes jugées non justifiées.