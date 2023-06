Starliner : et un report supplémentaire pour la capsule de Boeing

Le chemin est long et la pente est rude pour Boeing. Après déjà tellement de retards et de reports qu’on ne les compte plus, Boeing vient d’annoncer que le premier vol habité de sa capsule Starliner, qui était initialement prévu pour le 21 juillet prochain, est désormais reporté… sine die ! Sans trop rentrer dans les détails, les ingénieurs de Boeing précisent que des soucis seraient apparus sur le parachute de la capsule : il s’avère après analyse que les trois parachutes du Starliner ont une limite de charge de rupture trop basse. Dit autrement, si l’un des parachutes venait à céder ou ne s’ouvrait pas lors de la descente du Starliner vers la terre, les deux autres parachutes ne pourraient pas supporter le poids de la capsule, qui tomberait à pic vers le sol (ou la mer). Voilà qui n’a pas dû faire rigoler les astronautes Sunita Williams et Butch Wilmore. Pour ne rien arranger, il y aurait aussi un problème avec les bandes de revêtements à l’intérieur de la capsule, qui seraient trop inflammables. En effet…

Mark Nappi, vice-président chez Boeing et directeur du programme Starliner, précise toutefois qu’un lancement en 2023 semble encore de l’ordre du possible, mais préfère tout de même rester prudent. Certes, dans le cas du Starliner, la prudence est effectivement de mise, surtout après la succession presque surréaliste de problèmes en tous genres, de l’échec de la mission de 2019 aux multiples reports. Heureusement, le vol d’essai réussi du mois de mai 2022 a démontré que Boeing avait certaines raisons de se montrer pugnace. Sachant que Boeing a été mandaté pour 7 missions habitées vers l’ISS, on se dit qu’il y a encore énormément de pain sur la planche.