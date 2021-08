Après l’échec de son premier vol d’essai sans équipage le 23 décembre 2019 (la capsule avait tout bonnement « raté » l’ISS), Starliner continue d’accumuler les gros soucis. Le second vol prévu pour le mois de mars de cette année (toujours sans équipage) avait finalement été décalé sur avril avant de glisser au 30 juillet. Ce dernier lancement a été annulé au tout dernier moment à cause de l’arrimage mouvementé de la capsule russe Nauka, alors même que la capsule de Boeing coiffait une fusée Atlas V sur le pas de tir. Une énième date de lancement avait alors été fixée au 3 août, mais ce fut de nouveau la désillusion suite à la détection d’un problème au niveau du système de propulsion.

We’re standing down from today’s #Starliner Orbital Flight Test-2 launch.

During pre-launch preparations, our engineers detected unexpected valve position indications in the propulsion system.

Read the full statement: https://t.co/uQBjvq8ObU pic.twitter.com/4X2INbZj7Q

— Boeing Space (@BoeingSpace) August 3, 2021