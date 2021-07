Frayeur : le module russe Nauka a fait pivoter tout l’ISS après l’allumage de ses propulseurs

Gros coup de frayeur pour l’équipage de la station spatiale internationale (ISS). Ce jeudi 29 juillet, le module russe Nauka est venu s’arrimé à la station… et rien ne s’est passé comme prévu. Quelques heures à peine après l’arrimage, les propulseurs du module se sont allumés sans aucune raison, ce qui a eu pour effet de faire pivoter l’ensemble de la station sur 45 degrés !

Sans l’intervention extrêmement rapide des équipes au sol et l’allumage de deux propulseurs de l’ISS situés du côté Russe de la station (pour compenser la rotation exercée par le Nauka), l’affaire aurait pu prendre une très sale tournure. En moins d’une heure, les propulseurs du Nauka ont finalement été arrêtés et la station a repris sa position initiale.

Malgré le stress intense de la situation, la NASA affirme que l’équipage de l’ISS n’a jamais vraiment été en danger. Les missions prévues ce jour dans l’ISS ont cependant été purement et simplement annulées, et la NASA va organiser une mission d’inspection du flanc droit de la station (sans doute lors d’une prochaine sortie extravéhiculaire). De leur côté, les ingénieurs du Roscosmos s’attellent à trouver la cause de la défaillance du propulseur.