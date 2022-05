Mission réussie : la capsule Starliner est de retour sur Terre !

Le succès est total. Au 6ème jour de la mission Boeing Orbital Flight Test-2, la capsule Starliner s’est détachée de l’ISS et a rejoint le plancher des vaches sur le pas de tir de White Sands (Nouveau-Mexique), doucement portée par trois immenses parachutes.

Après plusieurs échecs, Boeing se positionne donc enfin en concurrent sérieux de SpaceX et de sa capsule Crew Dragon. Désormais, les astronautes pourront rejoindre la station spatiale internationale en utilisant deux type des capsules, celle de SpaceX et celle de Boeing.

Starliner n’était pas venu les « mains vides » lors de sa mission Boeing Orbital Flight Test-2. La capsule embarquait avec elle des centaines de kilos d’équipement et de fret. Lors du retour, la capsule contenait aussi du fret et des équipements qui n’étaient plus utilisés (comme des réservoirs réutilisables du système de recharge d’azote et d’oxygène). La NASA estime que le premier vol habité du Starliner pourrait intervenir avant la fin de l’année.