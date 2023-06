Neuralangelo : un outil logiciel dopé à l’IA qui crée un objet 3D à partir d’une vidéo en 2D

Très prolixe ces derniers temps, Nvidia nous dévoile une orgie de nouveautés, aussi bien software que hardware. Parmi ces nombreuses nouveautés, il y a Neuralangelo, un outil logiciel dopé à l’IA qui permet de créer un objet 3D à partir d’une vidéo en 2D ! Neuralangelo fonctionne à partir de plusieurs images montrant le sujet sous différents angles dans une vidéo 2D, l’objectif étant d’obtenir une image claire de la profondeur, de la taille et de la forme de ce sujet. Il crée ensuite une représentation 3D « approchante » de l’objet puis optimise le tout pour rajouter des détails et se rapprocher d’un rendu réaliste.



Neuralangelo a la capacité de reproduire de nombreuses textures, d’un revêtement de trottoir au marbre le plus lisse. et les résultats générés dépasseraient de loin les outils concurrents. Une scène 3D complète peut ainsi être créée en 2 heures à peine. A terme, Neuralangelo permettra l’import d’objets 3D détaillés vers des outils de développement de jeux vidéo, la VR, l’art digital, l’architecture, etc. Neuralangelo sera dévoilé plus en détails lors de la conférence Computer Vision and Pattern Recognition qui se tiendra du 18 au 22 juin prochain à Vancouver.