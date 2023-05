RARBG, important site de torrents, ferme ses portes et se justifie

RARBG n’existe plus. Cet important site de torrents, qui a vu le jour en 2008, permettait de télécharger gratuitement et illégalement des films, séries et plus encore. Il a fermé ses portes ce 31 mai 2023.

Fermeture surprise de RARBG

C’est une surprise parce qu’aucun signe ne suggérait une fermeture imminente. C’est arrivé brutalement et les utilisateurs pirates se rendent compte aujourd’hui qu’ils vont devoir tenter de trouver une alternative. Il en existe, mais sont-elles au même niveau ? Chacun se fera son propre avis.

Les propriétaires de RARBG ont publié un mot pour justifier la fermeture du site de torrents :

Nous aimerions vous informer que nous avons décidé de fermer notre site. Les deux dernières années ont été très difficiles pour nous – certains membres de notre équipe sont décédés à la suite de complications liées au Covid-19, d’autres en subissent encore les effets secondaires, ne pouvant plus du tout travailler. Certains se battent également contre la guerre en Europe – DES DEUX CÔTÉS. De plus, l’augmentation du prix de l’électricité dans les data centers en Europe nous a frappés de plein fouet. L’inflation rend nos dépenses quotidiennes impossibles à supporter. Par conséquent, nous ne pouvons plus faire fonctionner ce site sans dépenses massives que nous ne pouvons plus couvrir de notre poche. Après un vote unanime, nous avons décidé que nous ne pouvions plus le faire. Nous sommes désolés :( Au revoir

RARBG attirait des millions d’utilisateurs, autant dire que la fermeture aujourd’hui est plus que notable pour les utilisateurs consommateurs de contenus pirates. En attendant, il faut s’attendre à voir de nombreux faux sites qui reprendront le nom et essayeront de piéger des internautes, pensant être sur le vrai site.