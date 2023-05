The Witcher 3 passe la barre des 50 millions de jeux vendus

The Witcher 3 vient de franchir la barre hautement symbolique des 50 millions de jeux vendus depuis son lancement, un score incroyable qui montre à quel point la franchise The Witcher côtoie désormais les monstres du JV (comme GTA, Red Dead Redemption) en terme de popularité. La franchise The Witcher dans sa totalité culmine à plus de 75 millions de ventes. Ces chiffres étourdissants – The Witcher 3 fait maintenant partie des 10 jeux vidéo les plus vendus de l’histoire – permettent au passage de rebondir sur la rumeur d’un rachat de CD Projekt RED par Sony : au vu des scores pharaoniques de The Witcher 3, il ne fait aucun doute que le rachat d’un studio disposant d’une franchise aussi massive dans son catalogue (et sur un seul opus !) attirerait forcément le regard des régulateurs.

Malgré ce nouveau cap franchi, CD Projekt a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 19% sur le Q1 2023, à 38,7 millions d’euros, pour un bénéfice cette fois en hausse de 1% (15,4 millions d’euros). Et ce n’est pas la franchise The Witcher qui a le plus contribué aux résultats du studio sur le trimestre, mais bien le mal-né Cyberpunk 2077. Il est vrai que le RPG futuriste en open world a été largement revu et corrigé à grands coups de patchs depuis sa sortie. Les projets en cours, soit Phantom Liberty, l’extension de Cyberpunk 2077, ainsi que le prochain The Witcher devraient permettre au studio polonais d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité.

