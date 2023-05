CD Projekt RED racheté par Sony ? Une rumeur… très peu probable

Elle tourne et retourne la rumeur : si l’on en croit une leakeuse à la réputation (vraiment) mitigée, Sony serait particulièrement intéressé par un rachat du studio polonais CD Projekt RED, dont la valorisation en bourse doit avoisiner aujourd’hui les 4 milliards de dollars. Pensez donc, les franchises The Witcher et Cyberpunk 2077 tomberaient donc dans l’escarcelle du leader actuel des consoles new gen ! Plusieurs éléments incitent pourtant à ne pas s’emballer pour cette rumeur récurrente, voire à hausser les épaules d’amusement (si, c’est possible). Déjà, et en premier lieu, racheter de grosses franchises bien établies n’est pas vraiment dans l’ADN de Sony, même si l’aspect « solo narratif » des franchises de CD Projekt pourrait en soi intéresser le fabricant japonais (dirigé des Etats-Unis).

Lol on all the CDPR getting bought by Sony. CDPR is on Warsaw stock exchange and only around 36% is with the founders and board where the rest with many investments founds with a lot below 5% etc. This not any insider info – just information that is publicly available. — Rafal Jaki (@GwentBro) May 28, 2023

Ensuite, cette rumeur a déjà été démentie par des personnes tout de même un peu plus crédibles qu’une leakeuse aux résultats pour le moins mitigés. Ainsi, Rafal Jaki, un ancien employé de CD Projekt Red récemment en charge de l’excellente série animée Cyberpunk Edgerunners, a démenti cette pseudo info. Enfin, et ce n’est pas rien, ce rachat se retrouverait à coup sûr instantanément sous le regard inquisiteur des régulateurs anti trust. CD Projekt a beau ne pas être un éditeur de la taille d’un Activision Blizzard, ses franchises, et principalement The Witcher, sont d’une popularité phénoménale. Sony étant déjà en position ultra dominante sur le marché console (beaucoup moins sur le marché des services gaming), ce « simple » rachat consoliderait énormément sa position dominante sur le secteur, au point sans doute de ne plus laisser que des miettes à Microsoft (d’autant que Sony multiplie déjà jusqu’à l’absurde les accords d’exclusivité avec les éditeurs tiers).