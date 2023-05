The Last of Us Factions reporté… à cause de Bungie ?

Malgré des ventes de PS5 stratosphériques, tout n’est pas rose dans le petit monde de PlayStation. Après un Showcase quasi vide de gros jeux first party (ce qui laisse entendre que l’année 2023 va se réduire à Spider-Man 2 concernant les jeux PlayStation Studios), Sony semble accuser le coup, d’autant que Naughty Dogs a confirmé que le très attendu The Last of Us Factions (version jeu-service de TLOU) était encore en développement et que son lancement avait été reporté. Comme pour donner le change, le studio annonce tout de même travailler sur « une nouvelle expérience solo », mais sans autre information sur le sujet (autant dire qu’on n’est pas prêt d’en voir le début du bout d’un pixel).

NEW: Naughty Dog has significantly scaled down the team on its Last of Us multiplayer project, sources say, as it reassesses the game. Following Bloomberg's requests for comment, the company put out a Twitter statement today saying the game was delayed. https://t.co/mHluHOez5O — Jason Schreier (@jasonschreier) May 26, 2023

Mais ce n’est pas tout, car le journaliste de Bloomberg Jason Schreier affirme de sources sûres que la version en cours de dev de The Last of Us Factions aurait été évaluée en interne par Bungie (désormais propriété de Sony) ! Les développeurs de Destiny auraient été particulièrement critiques sur la build de TLOU Factions, notamment sur les aspects de game design relatifs à la rétention du joueur. « Naughty Dog a considérablement réduit l’équipe de son projet multijoueur Last of Us » ajoute le journaliste, peut-être pour redonner de la ressource en en devs pour l' »expérience solo ». Au vu de l’accueil des jeux-services dévoilés par Sony lors du showcase et de ces nouvelles informations, on comprend que décidément, le choix de Jim Ryan de se tourner massivement vers le GaaS est loin du chemin de rose…