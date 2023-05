Après avoir compilé et analysé les données des télescopes spatiaux Hubble et Gaia, des scientifiques de la NASA sont parvenus à la conclusion qu’un trou noir de taille dite « intermédiaire » pourrait bien se trouver dans l’amas globulaire Messier 4 (M4), situé « à peine » à 6000 années lumière de la Terre ! Au coeur de l’énorme masse d’étoiles de M4 se trouve un objet astronomique, « quelque chose », qui fait environ 800 fois la masse de notre Soleil et qui attire gravitationnellement les étoiles toutes proches. Ce « quelque chose » , c’est très probablement un trou noir intermédiaire, une catégorie de trous noirs qui fait entre 100 et 100 000 fois la masse du Soleil, et dont la réalité reste encore très théorique, les observations astronomiques n’ayant mis en lumière (si l’on peut dire…) que des trous noirs stellaires ou supermassifs (jusqu’à 50 milliards de fois la masse du Soleil). Le trou noir de M4 pourrait donc bien être le chainon manquant entre le trou noir stellaire et le supermassif.

Les scientifiques ont fini par écarter l’hypothèse que la gravité intense de cette région de M4 soit produite par d’autres corps stellaires (étoiles à neutron par exemple). L’explication la plus scientifiquement plausible reste donc celle du trou noir intermédiaire, mais il faudra encore de nouvelles observations et analyses pour en être tout à fait sûr. Le surpuissant télescope spatial James Webb devrait d’ailleurs être mis à contribution pour cette seconde étape de l’étude de M4.