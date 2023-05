TikTok teste Tako, son chatbot avec de l’intelligence artificielle

TikTok se lance aussi dans l’intelligence artificielle et teste Tako, son chatbot. Il est capable de répondre aux questions des utilisateurs pour les aider à découvrir des vidéos qui correspondent à leurs préférences.

Pour l’instant, Tako apparaît sous la forme d’une petite icône avec un fantôme en haut à droite de l’application de TikTok. En appuyant sur cette icône, les utilisateurs accèdent à une messagerie instantanée où ils peuvent poser des questions.

TikTok a confirmé le test par le biais d’un tweet :

1/ We're in the early stages of exploring chatbot tools with a limited test of Tako with select users in the Philippines. Tako is an AI-powered tool to help with search and discovery on TikTok.

