Secret Invasion : nouveau teaser et les affiches des personnages de la série Marvel

Marvel propose un nouveau teaser pour Secret Invasion, la prochaine série du MCU qui sera diffusée dès le 21 juin sur Disney+. On retrouve Nick Fury, joué par Samuel L. Jackson, en personnage principal.

Secret Invasion se déroule peu après les événements relatés dans Avengers : Endgame. Lorsqu’il apprend l’existence d’une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes, Nick Fury rejoint ses alliés – parmi lesquels Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos, qui s’est établi pacifiquement sur Terre – pour se lancer à leurs côtés dans une course contre la montre. Un seul but les anime : contrecarrer par tous les moyens cet envahissement imminent et sauver l’humanité.

Le casting comprend Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, Olivia Colman, Don Cheadle, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald et Katie Finneran.

La série est réalisée par Ali Selim, qui se veut aussi être un coproducteur aux côtés de Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Kyle Bradstreet et Brian Tucker.

De plus, nous avons le droit aux affiches des principaux personnages de la série.

⚠️ Identities not confirmed ⚠️ Check out the new character posters for Marvel Studios’ #SecretInvasion, streaming June 21 on #DisneyPlus. (2/5) pic.twitter.com/cNfMwYATzA — Disney+ (@DisneyPlus) May 21, 2023

⚠️ Identities not confirmed ⚠️ Check out the new character posters for Marvel Studios’ #SecretInvasion, streaming June 21 on #DisneyPlus. (4/5) pic.twitter.com/RPzDe9RK1O — Disney+ (@DisneyPlus) May 21, 2023