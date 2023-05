Meta développe un processeur dédié à l’IA

Meta délaisse un peu son désertique métavers – qui va de nouveau engloutir des milliards de dollars ce trimestre – et se lance à fond dans le secteur de l’IA. La firme dirigée par Mark Zuckerberg a annoncé il y a quelques heures sur sa première puce « maison » entièrement dédiée à l’IA. Le processeur MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) appartient à une « Famille de puces accélératrices personnalisées en interne ciblant les charges de travail d’inférence », a précisé sur sa page de blog Santosh Janardhan, vice-président de Meta et responsable de l’infrastructure. Meta vante évidemment « une puissance et une efficacité de calcul supérieures » (à celles des processeurs concurrents, Ndlr) et peut se combiner avec les processeurs GPU pour des performances accrues. Cette puce dédiée haute performance n’est pas attendue avant 2025.

Toujours dans le domaine de l’IA, Meta planche sur la « conception de centre de données de nouvelle génération », des centres de données là encore plus spécifiquement dédiés aux tâches d’IA. Meta dispose déjà d’un supercalculateur IA Research SuperCluster (RSC), qio serait « l’un des supercalculateurs IA les plus rapides au monde » selon Santosh Janardhan.