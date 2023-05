RTX 4060 et 4060 Ti : Nvidia annonce ses nouvelles cartes graphiques

Nvidia a levé le voile sur deux nouvelles cartes graphiques, les RTX 4060 et RTX 4060 Ti. Elles rejoignent ainsi la série RTX 40 des GPU et se veulent les moins chères de cette famille. Elles succèdent aux RTX 3060 Ti et RTX 2060 Super.

Présentation des RTX 4060 et 4060 Ti

La RTX 4060 Ti est en recul par rapport à la RTX 4070, avec 4 352 cœurs CUDA (contre 5 888) et un bus mémoire 128 bits (contre 192 bits). Le bilan est mitigé par rapport à son prédécesseur. Alors que la RTX 3060 Ti dispose de plus de cœurs et d’un bus mémoire 256 bits beaucoup plus large, Ada, le DLSS 3 et une augmentation de la vitesse d’horloge (2,3 GHz de base contre 1,4 GHz pour l’ancienne carte) permettent théoriquement à la RTX 4060 Ti de fournir plus de puissance de calcul réelle, en particulier pour le ray tracing et d’autres tâches. Le GPU consomme également moins d’énergie, avec une puissance de jeu moyenne de 140 W au lieu des 197 W de la RTX 3060 Ti.

Nvidia annonce une augmentation moyenne des performances d’environ 15% en jouant en 1080p par rapport à la RTX 3060 Ti dans les jeux qui n’utilisent pas le DLSS 3, et de 70% dans ceux qui l’utilisent. Les taux de rafraichissement sont pour le coup élevés, comme 330 FPS pour Counter-Strike et 260 FPS pour Overwatch 2.

De son côté, la RTX 4060 tourne à 1,8 GHz avec 3 072 cœurs CUDA, 8 Go de RAM et un bus mémoire 128 bits. Nvidia se targue d’une augmentation moyenne des performances de 20% par rapport à la RTX 3060 sans le DLSS 3, et de 70% lorsque cette fonction est activée.

Prix et dates de sortie

La RTX 4060 Ti 8 Go sera la première disponible, elle débarque le 24 mai pour 439€. Le modèle de 16 Go sortira en juillet pour 549€. La RTX 4060 arrivera aussi en juillet, son prix sera de 329€.