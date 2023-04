Nvidia annonce la GeForce RTX 4070, sa carte graphique avec un prix compétitif

Nvidia a levé le voile aujourd’hui sur la GeForce RTX 4070, sa nouvelle carte graphique. Elle propose de bonnes performances avec un prix compétitif par rapport aux autres modèles de la marque et du marché en général avec AMD en face.

Lancement de la GeForce RTX 4070

La GeForce RTX 4070 nécessite une alimentation de 650 W et se connecte via deux câbles PCIe 8 broches (un adaptateur est fourni dans la boîte). Elle peut également être connectée via un câble PCIe Gen 5 supportant 300 W ou plus. La carte graphique ne nécessite pas un boîtier énorme car il s’agit d’un modèle à deux emplacements qui est un peu plus petit que la RTX 4080. Le format est similaire à la RTX 3070 Ti.

Bien qu’il s’agisse d’un GPU moins performant que les RTX 4080 ou RTX 4090 de Nvidia, il conserve le support du DLSS 3. Il s’agit de la prochaine itération de la technique d’upscaling de Nvidia qui réduit la résolution de rendu pour améliorer l’exécution des jeux, puis utilise les cœurs d’intelligence artificielle du GPU pour faire une mise à l’échelle de façon intelligente de ce que vous voyez. En fin de compte, le DLSS permet d’avoir des paramètres graphiques plus intensifs, comme le ray tracing, sans que votre PC rencontre de sérieuses difficultés. Avec le DLSS 3, la carte graphique utilise la génération d’images pour insérer des images qui n’existeraient pas autrement, offrant ainsi des performances encore plus rapides que le DLSS 2, sans baisse de performance.

Par rapport à la RTX 2070 SUPER, la GeForce RTX 4070 est en moyenne 2,6 fois plus rapide avec le DLSS 3. Et par rapport à la la GeForce RTX 3080 avec le DLSS 3 activé, c’est en moyenne 1,4 fois plus rapide. Nvidia assure aussi que la RTX 4070 excelle dans les jeux traditionnels qui n’incluent pas de fonctionnalités plus avancées telles que le ray tracing et le DLSS. Dans ces jeux, le GPU est au même niveau que la GeForce RTX 3080 tout en fonctionnant avec près de la moitié de la puissance, et en offrant 2 Go de mémoire supplémentaire (12 Go en l’occurrence).

La RTX 4070 a été conçue pour permettre aux joueurs de jouer à des taux de rafraîchissement de 100 FPS en 1440p, selon les dires de Nvidia.

Prix et date de sortie

Nvidia annonce que la RTX 4070 sera disponible dès le 13 avril avec un prix de 659€. On la retrouvera chez plusieurs revendeurs. Nvidia assure que le prix de 659€ sera bel et bien une réalité un peu partout. Après, il y aura toujours des partenaires qui proposeront des modèles un peu plus chers, notamment avec un meilleur refroidissement.