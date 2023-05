Avatar 2 sera disponible en streaming sur Disney+ le 7 juin, sauf en France

Avatar : la voie de l’eau a désormais une date de sortie en streaming, ce sera le 7 juin 2023 sur Disney+. Le délai entre la sortie au cinéma et en streaming fut un peu plus long que d’habitude pour le film de James Cameron.

Les studios attendent généralement 3-4 mois entre la sortie au cinéma et la sortie sur les plateformes de streaming. Mais dans le cas d’Avatar 2, Disney et James Cameron ont décidé d’attendre un peu plus longtemps, étant donné que le film attirait encore du monde dans les salles. Pour rappel, il est sorti au cinéma en décembre 2022.

Il faut savoir que le film est déjà disponible en VOD dans plusieurs pays, dont en France. Et pour ce qui est de la sortie en streaming, ce sera disponible un peu partout… sauf en France. C’est dû à la chronologie des médias.

La chronologie des médias, une loi bien française, impose un délai de 17 mois entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming (15 mois pour Netflix parce que le service contribue davantage à la création française). En étant donné qu’Avatar : la voie de l’eau est sorti le 14 décembre dernier au cinéma, il faut s’attendre à une arrivée sur Disney+ France en mai 2024.

Pour rappel, Avatar 2 est le troisième film au box-office avec 2,32 milliards de dollars de recettes. On retrouve devant lui Avengers : Endgame avec 2,80 milliards de dollars et… le premier film Avatar avec 2,92 milliards de dollars. En France, le film a attiré 14 millions de spectateurs.