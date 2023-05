Google Maps va proposer de voir les routes en 3D avec la vue immersive

À l’occasion de sa conférence I/O, Google a annoncé du nouveau pour son service de cartographie Maps avec l’ajout de la vue immersive pour les routes. Il s’agit d’une vue 3D, aussi bien sur iOS que sur Android.

La vue immersive offre actuellement une vue en 3D d’un lieu et ajoute des informations telles que la météo ou le trafic pour donner une meilleure idée de ce qui se passe à cet endroit. En appliquant la vue immersive à la planification d’itinéraires, vous pourrez obtenir une vue d’ensemble qui vous aidera à mieux visualiser les points de repère et les bâtiments que vous pourriez voir en naviguant dans un nouvel endroit. Google permettra même de voir des simulations de trafic afin que vous puissiez comprendre ce qui vous attend sur les routes.

Le GIF ci-dessous montre un aperçu de la fonctionnalité :

Google prévoit de déployer la vue immersive pour les routes dans 15 villes d’ici la fin de l’année. Dans les mois à venir, vous pourrez l’essayer à Amsterdam, Berlin, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, New York, Miami, Paris, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokyo et Venise. Comme nous pouvons le voir, il y a une seule ville française dans le lot. On peut se douter que la liste s’agrandira avec le temps.

Pour ce qui est de la partie technique, la vue immersive utilise de l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour fusionner des milliards d’images aériennes et Street View afin de créer des modèles 3D d’espaces.