[Analyse] Drama Redfall : non, la qualité des jeux n’est pas le principal problème de Xbox

C’est un petit air que l’on entend beaucoup depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, les sites gaming, et aussi sur les chaines YouTube spécialisées dans le JV : l’accident industriel Redfall, qui est aujourd’hui le jeu le plus mal noté de l’ère Xbox Series mais aussi du studio Arkane Austin, reflèterait finalement la faiblesse du catalogue Xbox dans son ensemble. Avec cet échec cuisant (et mérité), une boîte de Pandore semble s’être ouverte : tel YouTubeur gaming de dénoncer un Game Pass à l’image de Netflix, rempli ras la gueule de jeux sans âmes, un autre encore de pointer du doigt l’absence de gros jeux, tel site d’annoncer la fin prochaine de Xbox et l’avènement d’un PlayStation tout puissant, tel autre de décrier un Phil Spencer abattu et refusant de lutter contre Sony à grands coups de AAA blockbusters. On passera sous un silence gêné tous ceux encore qui semblent avoir compris les propos récents de Spencer comme l’acceptation presque gênante que Xbox serait voué au rôle de looser même pas magnifique.

« Un Redfall se plante, et tout est dépeuplé »

Des vampires et beaucoup de trolls

Autant le dire tout net, l’ensemble de ces points de vue relève au mieux d’une méconnaissance du secteur du JV et des productions Xbox, au pire d’un trollage en règle façon « guéguerre des consoles ». Car, et c’est sans doute contre-intuitif de l’affirmer après la grosse cagade Redfall, la qualité des jeux produits par les studios Xbox (dont fait partie Bethesda et Arkane) n’est pas le problème principal de Xbox à l’heure actuelle. Ce n’est en fait pas un problème du tout. Et pour s’en convaincre, il suffirait de faire la liste des 16 titres déjà publiés par les studios Xbox depuis le lancement de la Xbox Series X : 16 titres en tout et pour tout, dont le metascore moyen approche les 80%. On en citera juste quelques uns : Flight Simulator (90/100), Psychonauts 2 (89/100), Pentiment (86/100), Forza Horizon 5 (92/100), Halo Infinite (87/100), Hi-Fi Rush (87/100), Age of Empire IV (81/100), etc. En 2021, Xbox a même été élu par la profession (aux Game Awards) comme l’éditeur de l’année avec une moyenne Metacritic de 87,5/100, du jamais vu y compris chez le concurrent PlayStation ! Redfall est un jeu médiocre, mais c’est bien le SEUL jeu objectivement médiocre de l’ère des Xbox Series.

Flight Simulator : du jamais vu sur consoles

PlayStation a défini le AAA « blockbuster » moderne

A vrai dire, tous ceux qui fustigent l’absence de jeux d’excellence ne le font pas forcément par « malveillance » un peu puérile vis à vis du support (la fameuse guéguerre des consoles). Cette critique récurrente trahit souvent le point de vue du locuteur sur le secteur du gaming en général : un gros jeu next gen, un excellent jeu next gen, c’est d’abord et avant tout un jeu qui reprend les codes du blockbuster définit par Sony (GoW, Spiderman, Horizon Forbidden West, etc.), soit un titre solo narratif en 3D avec une réalisation AAA qui colle des beignes à la rétine, et aussi avec une DA qui reste bien souvent dans les clous du moteur de rendu Unreal Engine (ou équivalent) afin de mieux justifier auprès des acheteurs la puissance de la console. Et la réalité – sans doute un peu dure à avaler pour un Phil Spencer qui se pose en défenseur de la liberté créative des studios sous sa charge – c’est qu’un très grand nombre de joueurs n’attend presque plus que ce type de gros AAA « à la façon des jeux Sony » et ne voit même plus ce qui se fait à côté (ou alors avec un œil très très distant).

Xbox : pas les « bons » AAA ?

On pourra rétorquer que Flight Simulator et Forza Horizon 5 sont bien des AAA, mais sans doute pas le genre de AAA capable d’attirer autant d’attention et de drainer autant de joueurs qu’un God of War ou qu’un Demon’s Soul (le remake). Hi-Fi Rush et Pentiment sont d’excellents jeux, mais ce ne sont pas des blockbusters capables de fixer des étoiles dans les yeux de joueurs nourris depuis des années au « format » AAA tel que définit par Sony. Au rouleau compresseur du AAA blockbuster, Phil Spencer oppose la diversité du Game Pass et des jeux exclusifs des Xbox Studios. Cette vision du JV est étonnante pour un fabricant autrefois raillé pour sa tendance monomaniaque aux TPS/FPS et aux jeux de bagnoles (panpan-vroumvroum), mais c’est aussi une vision qui colle bien avec un service comme le Game Pass. Après tout, quel intérêt y aurait-il pour un joueur à s’abonner à un tel service si l’objectif était de ne jouer qu’à 2 ou 3 gros blockbusters-AAA par an ?

C’est à l’aune encore de cette vision qu’il faut comprendre les propos récents de Spencer déclarant « Il n’y a pas de monde dans lequel Starfield est un 11 sur 10 et où les gens commencent à vendre leur PS5. Cela n’arrivera pas. » Cette affirmation n’est pas un aveu de défaite, pas plus la confirmation implicite que Xbox se moque désormais de produire des gros AAA, mais bien plutôt un constat qui justifie pleinement le revirement vers le Game Pass. Le marché des consoles est en effet assez statique (à cause de l’héritage des bibliothèques digitales de chaque plateforme), mais celui des services peut franchir toutes les lignes Maginot : un joueur PS5 ou Switch peut avoir le Game Pass sur son PC ou son téléviseur Samsung, et cela lui coutera infiniment moins cher que devoir acheter une Xbox Series X. Pour autant le Game Pass n’est pas adapté à tous les profils de joueurs : c’est un un service principalement taillé pour ceux qui préfèrent goûter à plusieurs types de jeu (de l’indé au gros blockbuster) plutôt que de ne jouer qu’à des gros titres calibrés comme des chevaux de compétition.

Game Pass : le HBO du jeu vidéo

De fait encore, il faut vraiment ne jamais avoir mis le nez dans le Game Pass pour oser dire qu’il s’agit d’un triste « Netflix du jeu vidéo » sans âme. Outre les exclusivités Xbox, le service a accueilli (et accueille) de véritables chefs-d’oeuvres du JV, comme Outer Wilds, Hades ou bien encore It Takes Two (ces deux derniers titres ont remporté le titre de jeu de l’année aux Game Awards, et pas une décennie en arrière…). Si Xbox ne peut pas gagner en masse de nouveaux joueurs par la seule puissance de gros jeux exclusifs (le poids des bibliothèques digitales de chaque plateforme restant un frein majeur à l’exode vidéoludique), il reste sans doute un vrai coup à jouer pour imposer un service avec des titres variés et en tête de proue de gros titres exclusifs capables de générer le buzz.

Xbox a un gros soucis de tempo

Si la qualité des jeux n’est pas un problème (enfin, pas vraiment) et si Spencer a fait un état des lieux honnête du marché du gaming qui valide au passage sa stratégie vers le Game Pass, cela signifie t-il pour autant que Xbox n’a pas de réels soucis et que la crise est limitée à Redfall ? Non évidemment, et ce pour plusieurs raisons, la première étant l’extrême difficulté de Xbox à livrer de façon régulière ses jeux exclusifs. On se souvient encore du désert de jeu de l’année 2022 côté Xbox, et les titres peinent toujours à s’enchainer à bon rythme en 2023. Cet écart, parfois énorme, entre deux exclusivités explique sans doute aussi pourquoi Redfall cristallise autant les passions : si le jeu d’Arkane, aussi mauvais soit-il, était sorti entre deux autres jeux d’un tout autre calibre et dans un timing plus serré, les joueurs et autres pseudos analystes seraient déjà passés à autre chose et n’en feraient pas tout un drama. L’accumulation de « reports sur reports sur reports » montre aussi que Xbox a la fâcheuse tendance à annoncer ses nouveautés beaucoup trop tôt, ce qui a souvent un effet désastreux sur le moral de joueurs. Phil Spencer semble avoir (enfin) compris ce qui génère ces retards ou ces lenteurs : les studios Xbox sont trop autonomes les uns des autres, il manque une synergie qui pourrait accélérer les projets, notamment lorsque l’un de ces studios est confronté à des difficultés d’ordre technique. Ce n’est sans doute pas pour rien si ces derniers trimestres Sony a justement multiplié les rachats de studios de supports…

Xbox a aussi besoin des blockbusters

Enfin, Xbox a probablement besoin, aussi, de gros AAA « blockbusters ». Même si l’on peut regretter cet état de fait (et surtout cette domination du genre), c’est un constat que les solos narratifs sont les jeux qui créent le plus l’évènement, de Zelda BOTW en passant par God of War, Elden Ring ou The Last of Us. Flight Simulator est un monument, mais qui en parle encore aujourd’hui hormis les férus de plaisirs aériens (non, ce n’est pas sale) ? Pour attirer encore plus de joueurs, et même si cela ne fait plus vraiment vendre de la console (ou pas suffisamment) Xbox a AUSSI besoin de gros AAA « blockbustérisés » capables de créer du buzz. Il suffit de se souvenir de l’effet Wow! généré par le trailer de gameplay d’Hellblade 2 pour comprendre l’importance de ce type de jeu pour la plateforme de Redmond.

Conclusion : ça arrive… encore

Ces gros AAA sont -ils compatibles avec la grande liberté créative que Philou accorde à ses studios ? Hellblade 2 fournit un premier élément de réponse et l’on sait que plusieurs studios travaillent sur des titres de ce calibre (Fable, Perfect Dark, Indiana Jones, Avowed, etc.). Normal : la liberté des créateurs ne s’orientera pas toujours vers des jeux indés et des AA aussi brillants que Hi-Fi Rush, et c’est sans doute tant mieux pour la diversité de contenu du Game Pass. Il n’en reste pas moins que pour l’instant on ne voit pas grand chose venir hormis l’imposant Starfield et Hellblade 2 (encore plus loin), mais ce constat nous ramène finalement au vrai défaut récurrent de Xbox : la difficulté à « livrer » des exclusivités à intervalle régulier. Au final, le drama Redfall aura surtout servi à pointer du doigt de faux problèmes, une tendance malheureuse du milieu du gaming en général mais qui semble nettement plus prononcée encore dans l’hexagone (peut-être à cause de la composition du marché français, très largement dominé par PlayStation, ce qui entraine des effets de bord pas toujours agréables). Gageons que ces incompréhensions n’empêcheront pas Xbox d’avancer et de corriger ses erreurs (ses vraies erreurs).