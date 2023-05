One Piece : le mangaka Eiichirō Oda promet que l’adaptation live-action de Netflix sera à la hauteur

Jusqu’ici, on ne peut pas vraiment dire que les adaptations live-action de mangas/animés célèbres ont été à la hauteur des attentes. Les séries Netflix Death Note ou Cowboy Bebop sont plus proches du nanar que du chef d’oeuvre, un constat cruel qui rend forcément les fans de One Piece un poil nerveux concernant la série en cours de production. Manga ultra populaire (et en tête des ventes en France) One Piece est une oeuvre foisonnante et à la fois barrée, un type de manga à priori particulièrement compliqué à adapter en série avec des acteurs en chair et en os.

Eiichirō Oda a un message pour vous au sujet de ONE PIECE. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/uQYNA5mT6N — Netflix France (@NetflixFR) May 4, 2023

Il n’y aurait cependant pas de craintes à avoir selon Eiichirō Oda, l’illustre mangaka à l’origine de One Piece. Ce dernier avoue, dans un communiqué publié sur le compte Twitter de Netflix France, s’être questionné sur la faisabilité d’une telle adaptation en dehors des frontières du Japon :« Une production à l’étranger est-elle vraiment faisable ? » Le mangaka réaffirme ensuite sa volonté de vouloir superviser la réalisation du projet, tant que sa santé le lui permet. Une phrase surtout risque de beaucoup rassurer les fans de One Piece : « Depuis, Netflix a investi d’énormes ressources dans la production. La série a été annoncée pour 2023, mais l’équipe m’a promis qu’elle ne sera lancée que lorsque j’en serai pleinement satisfait. » Pour rappel, le projet d’adaptation avait été annoncé officiellement en 2020. La série live action One Piece est toujours prévue pour cette année sur la plateforme Netflix.