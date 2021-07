One Piece : le tome 1 du manga culte a dépassé le million d’exemplaires en France

Véritable bestseller, le manga One Piece est devenu un phénomène de l’édition en France. L’éditeur Glénat, qui distribue le manga en France, vient d’annoncer que le tome 1 de One Piece (publié en 2012) a dépassé le million d’exemplaires vendus. Ce score fait d’autant plus tourner la tête que le manga approche rapidement de son 100ème tome, dont la sortie a été fixée au 8 décembre prochain dans l’hexagone ! One Piece pèse ainsi à lui seul 8,3% du marché du manga en France. Stupéfiant !

One Piece raconte les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon au corps devenu caoutchouc après l’ingestion involontaire d’un fruit du démon. Monkey D. Luffy et son équipage de pirates, appelé l’équipage de Chapeau de paille, explore le Grand Line à la recherche du trésor des trésors, le One Piece.

L’oeuvre d’Eiichiro Oda rencontre un succès similaire dans de nombreux pays. Les mangas One Piece se sont ainsi écoulés à 480 millions d’exemplaires dans le monde. Et on ne parle ici que des mangas. One pièce, c’est aussi 14 films, plus d’une trentaine de jeux vidéo et de nombreuses séries représentant en cumulé plus de 1000 épisodes. Un véritable monstre de la culture populaire.

Le tome 1 de One Piece (et les autres) est disponible à la vente sur Amazon.