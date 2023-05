SpaceX : une vidéo stupéfiante montre la redescente (rapide) sur Terre de la coiffe du Falcon Heavy

Dans la nuit du 30 avril au premier mai, SpaceX a réussi le décollage du Falcon Heavy, qui pour l’occasion embarquait avec lui un satellite de communication ViaSat (entre autres). La mission ViaSat-3 s’est déroulée sans encombres (un bilan désormais banal pour SpaceX) et si l’on en parle encore, c’est tout simplement à cause d’une vidéo stupéfiante publiée sur Twitter par SpaceX. La courte séquence dévoile la rentrée atmosphérique de la demi-coiffe du Falcon Heavy, une rentrée à très grande vitesse puisque la coiffe aurait atteint une vitesse équivalente à 15 fois la vitesse du son « créant une grande trainée de plasma dans son sillage ». La société spatiale privée déclare en outre que la coiffe aurait atteint un niveau de température record lors de cette descente.

Fairing reentry on the ViaSat-3 mission was the hottest and fastest we've ever attempted. The fairings re-entered the atmosphere greater than 15x the speed of sound, creating a large trail of plasma in its wake pic.twitter.com/VgdlH6r3yR

— SpaceX (@SpaceX) May 2, 2023