IBM veut utiliser de l’intelligence artificielle pour remplacer des employés

Arvind Krishna, le patron d’IBM, a pris la décision de limiter les embauches et préfère utiliser de l’intelligence artificielle plutôt qu’avoir du personnel à la place.

Les embauches dans des sections comme les ressources humaines seront suspendues ou ralenties, a déclaré Arvind Krishna à Bloomberg. Ces emplois qui ne sont pas en contact avec les clients représentent environ 26 000 travailleurs. « Je pourrais facilement voir 30% d’entre eux être remplacés par l’IA et l’automatisation sur une période de cinq ans », a-t-il déclaré. Cela signifierait la perte d’environ 7 800 emplois.

IBM emploie actuellement environ 260 000 personnes et continue d’embaucher pour le développement de logiciels et les postes en contact avec la clientèle. Il est plus facile de trouver des talents aujourd’hui qu’il y a un an, a déclaré le dirigeant. L’entreprise a annoncé des suppressions d’emplois en début d’année, qui pourraient concerner environ 5 000 personnes une fois qu’elles seront terminées. Néanmoins, Arvind Krishna a déclaré qu’IBM avait augmenté ses effectifs dans l’ensemble, en recrutant environ 7 000 personnes au cours du premier trimestre.

Le pionnier de l’IA générative OpenAI a démontré avec son chatbot ChatGPT et d’autres outils que ces nouvelles technologies sont capables de rédiger des textes, de créer des sites Internet, de générer des lignes de codes, et, en général, d’exécuter de nombreuses tâches répétitives. En mars, une étude de Goldman Sachs a affirmé que quelque 300 millions d’emplois pourraient être remplacés par l’automatisation informatique et l’IA.