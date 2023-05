Starship : il y a eu du retard dans la commande d’explosion de la fusée

Le demi-échec (ou demi-succès) du Starship lors de sa tentative de premier vol orbital ne s’est pas seulement soldé par l’explosion volontaire de la fusée, quelques secondes seulement après que le lanceur ait réussi à s’extirper de la Starbase de Boca Chica au Texas : Elon Musk a précisé en personne les conditions de de ce vol, et l’on apprend donc que la commande d’explosion à distance n’a pas immédiatement fonctionné et qu’il a fallu pas moins de 40 secondes pour que l’équipe au sol parvienne à détruire l’engin.

Cette information est d’autant plus inquiétante que le Starship avait déjà amorcé sa descente non contrôlée lorsque SpaceX a pris la décision de tout détruire. Que serait-il arrivé si l’incident s’était produit à une altitude plus basse ? Il ne fait aucun doute que la FAA, actuellement chargée de l’enquête sur la mission avortée du Starship, se penchera aussi sur ce point précis.

Elon Musk précise aussi que 3 des 33 moteurs Raptor du Starship (ou plutôt du booster Super Heavy placé sous le Starship) ne se sont pas allumés lors de la phase de décollage, ce qui aurait engendré un comportement inhabituel du Starship lors de son ascension et gêné le contrôle de sa direction. A 30 secondes du collage, les 2 moteurs défectueux ont en outre endommagé un troisième moteur qui était situé juste à côté.