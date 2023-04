Le 20 avril dernier, le premier essai de vol semi-orbital du Starship s’est soldé par un demi-succès, le lanceur ayant bien décollé avant d’exploser quelques minutes plus tard (une explosion provoquée par SpaceX comme on l’apprendra plus tard). Lors du décollage proprement dit, les 33 moteurs Raptor du Starship ont généré une puissance de feu considérable, au point de détruire partiellement le pas de tir et de générer des débris qui auraient sans doute pu atterrir sur les zones résidentielles autour de la Starbase.

Dans ces conditions, la FAA (Federal Aviation Administration) a pris la décision de suspendre les vols du Starship et de son booster Super Heavy, le temps qu’une enquête soit menée sur les différents incidents constatés lors du décollage. Cette suspension de vol est une procédure standard en cas de mission avortée, une procédure qui prend toute son importance ici dans la mesure où plusieurs incidents ont bien été signalés.

Outre le pas de tir partiellement détruit (avec même la création d’un cratère au sol), des habitants ont en effet rapporté des fenêtres brisées, sans oublier les dégâts possibles sur la faune locale. La FAA va donc avoir du travail, d’autant que le décollage du Starship est sans doute passé très près d’une véritable catastrophe : en effet, la Starbase de Boca Chica ne dispose pas de système de déluge, et la puissance de feu du Starship a bien failli endommager les réservoirs de carburants situés tout près du pas de tir. Peu impressionné par l’enquête en cours, SpaceX a déjà prévu d’effectuer un second essai de vol orbital d’ici un à deux mois.