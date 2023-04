Starship : la fusée de SpaceX a explosé 3 minutes après son décollage

Il y avait du bon et du moins bon à tirer de ce premier essai de vol orbital du lanceur super lourd Starship. A 15h28 pile, la fusée a bien décollé de la Starbase de Boca Chica au Texas, mais trois minutes plus tard le lanceur s’est finalement désintégré en plein vol. On notera que cette explosion n’a pas été provoquée par les équipes au sol (suite à la découverte d’une anomalie dans la trajectoire de vol par exemple). SpaceX a rapidement précisé avoir rencontré un problème « rapide et imprévu avant la séparation des étages ». La firme spatiale privée ajoute que « Les équipes continueront à examiner les données et à travailler en vue du prochain essai en vol. Le test d’aujourd’hui nous aidera à améliorer la fiabilité de Starship ».

Le décollage réussi du lanceur, propulsé vers l’espace par les 33 moteurs Raptors, empêche de qualifier d’échec ce premier essai au complet. Après tout, un seul allumage statique de 31 des 33 moteurs avait été réalisé par SpaceX, ce qui laissait forcément une certaine marge d’erreurs. Elon Musk lui même estimait que les chances de succès de ce premier vol orbital étaient ne dépassaient pas les 50%

Après bien du retard et un report du vol d’essai du lundi 17 avril, SpaceX a tout de même prouvé que son monstre spatial de 120 mètres de haut était capable de s’élever dans les airs, mais l’explosion qui a suivi démontre aussi qu’il rester encore pas mal de peaufinages à faire avant que le lanceur ne puisse embarquer des astronautes.