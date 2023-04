Starship : le décollage de la fusée a été reporté suite à un incident de (quasi) dernière minute

Tout était fin prêt, mais à 15h et 16 minutes exactement, soit 4 minutes seulement avant l’heure prévue pour le décollage, Elon Musk a annoncé que le lancement du Starship serait reporté en raison d’une valve gelée. Les équipes au sol ont tout de même poursuivi le compte à rebours et simuler les différentes procédures de décollage histoire d’effectuer une répétition générale, mais bien évidemment tout s’est arrêté juste avant le compte à rebours prévu.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023