Starship : le gros lanceur de SpaceX décollera demain 17 avril dans sa configuration complète

A peine l’autorisation de la FAA obtenue (vendredi 14 avril) que SpaceX a confirmé la date de lancement du Starship. Et il n’est pas question de lambiner : Elon Musk a lui-même précisé sur son compte Twitter que la fenêtre de tir s’ouvrirait ce lundi 17 avril à 07H00 du matin heure locale (12H00 GMT), soit 14 h heure française. Le gros lanceur de 120 mètres de haut s’élancera de la base spatiale Starbase située au Texas. « Succès peut-être, exaltation garantie! » a commenté Elon Musk, pas forcément très optimiste sur les chances de succès du Starship et de son booster Super Heavy.

Il s’agira du tout premier lancement du Starship dans sa configuration complète, soit avec ses 33 moteurs Raptor actifs. Si cet essai se confirme, Starship se rapprochera un peu plus de son premier objectif qui est de faire atterrir les astronautes sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis 3. Incidemment, le Starship pourrait repasser devant le SLS de la Nasa (98 mètres de haut) et devenir ainsi la fusée la plus puissante du monde. La retransmission en direct du lancement débutera à 13 heures 15 (heure française), sur le site de SpaceX ou sur sa page YouTube.