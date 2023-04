Le président de Microsoft tire à boulet rouge sur la CMA (et les médias US aussi…)

Le monde du jeu vidéo est toujours sous le choc : la CMA a bloqué le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, une décision qui passe très mal auprès de la firme de Redmond. Si Brad Smith le président de Microsoft, s’était montré plutôt magnanime hier dans son premier communiqué sur Twitter, ce dernier a été beaucoup plus vindicatif lors d’un entretien accordé à la BBC. Brad Smith déclare ainsi :« Il y a un message clair ici : l’Union européenne est un endroit plus attrayant pour démarrer une entreprise que le Royaume-Uni ».

Brad Smith, le Président de Microsoft

Dans les faits, ce n’est pas tout à fait vrai, le Royaume Uni restant un véritable aimant à startups technologiques (bien plus que la plupart des autres pays européens d’ailleurs, y compris la France). Ceci étant précisé, le propos de Brad Smith ne relève pas seulement de la rancœur et de la déception. Depuis hier en effet, surtout aux Etats-Unis d’ailleurs, les analystes, experts financiers, juridiques et économiques se succèdent sur les plateaux des médias pour avouer leur stupéfaction face à la décision de la CMA.



Depuis hier, c’est la valse des analystes dans les médias US, des analystes en quasi totalité atterrés par la décision et surtout les arguments de la CMA

Selon ces analystes, bloquer le rachat sur la base d’hypothèses (même chiffrés) sur un marché en devenir (en l’occurrence celui du cloud gaming) risque d’empêcher à l’avenir toute forme d’investissements massifs sur les nouveaux marchés porteurs de la tech (au Royaume-Uni), des marchés qui bénéficient souvent des énormes investissements et des rachats des grands groupes pour décoller. Pour le dire autrement, favoriser les startups c’est bien, mais ça ne permet pas de créer, par le seul jeu de la concurrence non faussée et de « la main invisible du marché », un véritable marché de masse.

Brad Smith va plus loin encore en affirmant que la décision de la CMA constituait « le jour le plus sombre de nos quatre décennies en Grande-Bretagne ». Le président de Microsoft se permet même de conseiller au gouvernement britannique de revoir « le rôle de la CMA » et estime qu’en l’état, il est désormais probable que Microsoft réduise ses investissements au Royaume-Uni.