Meta : le chiffre d’affaires repart à la hausse mais les bénéfices continuent de chuter

L’année 2022 a été particulièrement éprouvante pour Meta. Le géant du réseau social (Facebook) a perdu des forces dans sa défense « jusqu’auboutiste » du Métavers, mais semble repartir d’un meilleur pied après deux plans sociaux d’ampleur et surtout un recentrage de la stratégie du groupe vers les outils d’IA. Le Q1 2023 met ainsi fin à trois trimestres consécutifs de baisse du chiffre d’affaires. Meta a réalisé un CA de 28,7 milliards de dollars sur la période, en hausse de 3 % sur un an. Le rebond du CA s’accompagne malheureusement d’une nouvelle chute des bénéfices. Les profits de Meta ont atteint les 5,7 milliards de dollars sur le Q1, en chute de 24% sur un an.

Mark Zuckerberg peut retrouver le sourire : le chiffre d’affaires de Meta est à nouveau en hausse, comme le nombre d’utilisateurs des services du groupe

Malgré le revirement annoncé vers l’IA, la division « métavers » de Meta accuse à nouveau des pertes de 4 milliards de dollars, ce qui est d’ailleurs la preuve que Meta est encore très loin d’abandonner cette division et continue même d’y investir massivement (à perte donc pour le moment). Le lancement du Meta Quest 3 permettra t-il de réduire ces pertes ? La réalité mixte et ses services associés restent en tout cas un énorme pari pour la firme de Zuckerberg. Le nouveau cheval de bataille de Meta est donc l’IA, ou plutôt les modèles de langage à génération de texte (comme ChatGPT). Meta a présenté il y a quelques semaines son propre modèle de langage baptisé LLaMA (Large Language Model Meta AI), et espère bien pouvoir monétiser ce nouveau chatbot en l’intégrant dans les applications du groupe (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc.).

L’autre bonne nouvelle de ces résultats (en sus de l’augmentation du CA), concerne le nombre d’utilisateurs de l’écosystème de Meta : plus de 3 milliards de personnes utilisent au moins une fois par jour Facebook, Messenger, WhatsApp ou bien encore Instagram. Meta prévoit aussi un CA pour le Q2 2023 compris entre 29,5 et 32 milliards de dollars. Ces quelques motifs de satisfaction ont fortement boosté l’action de Meta, qui a bondi de 10 % dans les échanges après fermeture mercredi soir.