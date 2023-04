Plus d’un français sur quatre joue quotidiennement au jeu video

La France n’est pas encore un pays très « gaming », et les chiffres de Médiamétrie le prouvent. L’étude Médiamétrie Global Vidéo indique en effet qu’un peu plus du quart des français, soit 28% de la population de l’hexagone, joue quotidiennement au jeu vidéo. Cela représente 17 millions de personnes sur une population globale de 67 millions d’habitants. Ce score n’est pas très élevé dans la mesure où Médiamétrie compte même le jeu mobile dans les activités vidéoludiques quotidiennes (le petit Candy Crush durant le trajet de bus), ce qui gonfle forcément les stats.

L’autre enseignement de l’étude Global Video, c’est que le jeu vidéo n’est pas l’apanage des jeunes, ce que l’on savait déjà d’études antérieures. En France donc, le joueur quotidien de jeu vidéo a 35 ans en moyenne, et à 57%, il s’agit d’un homme plutôt que d’une femme (43%). Là encore, le mobile « tord » un peu les résultats, ce dernier étant majoritairement utilisé par des joueurs plus âgés que la moyenne. Les consoles et le PC pour les « Djeuns » en somme (et grossièrement), les jeux mobiles pour les individus plus âgés. A noter que les plus de 50 ans représentent 25 % des joueurs quotidiens, soit plus que les 15-24 ans (23 %). Enfin, 92% de ces joueurs quotidiens regardent aussi un programme à la télévision, qui s’agisse de SVoD ou de chaines.