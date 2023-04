Harry Potter : un jeu de Quidditch annoncé, mais ce n’est pas dans Hogwarts Legacy

Les fans de Harry Potter espéraient avoir le Quidditch dans Hogwarts Legacy, mais ce n’est finalement pas le cas. Le sport n’est toutefois pas mis totalement de côté puisqu’il aura le droit à un jeu dédié qui a pour nom Harry Potter : Champions de Quidditch.

Harry Potter : Champions de Quidditch , développé par Unbroken Studios et édité par Warner Bros Games, est un jeu multijoueur rapide et compétitif inspiré du passe-temps préféré des sorciers et sorcières de Poudlard. La FAQ du jeu le décrit comme une expérience « complète et autonome » de Quidditch » qui « éveille l’intérêt des joueurs pour le Quidditch et les emmène dans d’autres aventures sur balai aux côtés d’amis dans un cadre multijoueur compétitif ». Comme dans Hogwarts Legacy, les personnages du nouveau jeu seront créés par les joueurs.

Warner Bros Games indique que le jeu est en développement depuis plusieurs années par Unbroken Studios. Le studio a déjà sorti le jeu de bataille royale Fractured Lands et qui aide Rocksteady Studios à développer Suicide Squad : Kill the Justice League (qui est reporté à 2024). Les joueurs peuvent s’inscrire pour tester le jeu sur le site officiel de Harry Potter : Champions de Quidditch. La date de sortie du titre n’a pas été annoncée.

Tout comme pour Hogwarts Legacy, Warner Bros Games indique dans sa FAQ que son nouveau jeu de Quidditch reste « fidèle à la vision originale de [l’auteure de Harry Potter] J.K. Rowling », mais que les projets du studio « n’ont pas été inventées par J.K. Rowling et ne seront pas des adaptations directes des livres ou des films ».