Suicide Squad: Kill the Justice League est reporté à 2024

Rocksteady Studios annonce un report conséquent pour son jeu Suicide Squad: Kill the Justice League, avec la nouvelle date de sortie qui est fixée au 2 février 2024. Le titre aurait dû voir le jour le 26 mai 2023.

C’est le compte Twitter officiel de Suicide Squad: Kill the Justice League qui annonce le report à l’année prochaine:

Nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de prendre le temps nécessaire pour travailler sur le jeu afin qu’il soit la meilleure expérience possible pour les joueurs. Merci à notre incroyable communauté pour son soutien continu, sa patience et sa compréhension. Nous avons encore beaucoup de choses à partager dans les mois à venir et nous vous attendons avec impatience l’année prochaine.

Les problèmes notables ont eu lieu en février lorsqu’il y a eu une démonstration du jeu lors du State of Play de PlayStation. Les critiques des joueurs ont été nombreuses. Ils avaient plus voir l’impression de voir un équivalent de Fortnite dans l’univers de Suicide Squad qu’autre chose. À cela s’ajoute le fait qu’il faut obligatoirement une connexion Internet pour jouer, même en solo, et qu’il s’agit d’un jeu de type service (justement comme Fortnite).

On ne sait pas si ce report à 2024 signifie que Rocksteady va revoir la partie service de Suicide Squad: Kill the Justice League. Doit-on s’attendre à un changement notable ? Ou seulement quelques modifications ? Il n’y a aucune information à ce sujet pour le moment.