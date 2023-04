Dead Cells : le rogue lite culte passe sur jeu de plateau à partir du 16 mai (Kickstarter)

Le Rogue Lite culte Dead Cells, que l’on doit au studio français Motion Twin, va bientôt être adapté sur un support qui est bien LA grosse tendance culturelle du moment : le jeu de plateau. Après Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, Gears of War, The Witcher ou bien encore plus récemment Elden Ring, Dead Cells va donc rejoindre la (très) longue liste des jeux vidéo adaptés en jeux de société, avec des résultats plus ou moins probants.

Dead Cells : The Rogue-Lite Board Game a été conçu par la team de Kaedama, soit Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, sachant bien entendu que les studios Motion Twin et Evil Empire ont aussi activement participé à sa création. Le jeu sera édité par l’éditeur canadien Le Scorpion Masqué, et sera jouable en solo et jusqu’à 4 joueurs . A l’instar du jeu vidéo dont il est adapté, Dead Cells : The Rogue-Lite Board Game sera particulièrement létal, et comme dans le jeu vidéo, les joueurs perdront l’intégralité de leur équipement à chaque mort tout en gardant la possibilité de revenir encore plus fort lors du prochain tour de table.

La campagne Kickstarter de Dead Cells : The Rogue-Lite Board Game démarrera le 16 mai prochain.