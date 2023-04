Pixel Fold : le smartphone pliable de Google sortirait en juin, après une annonce en mai

Le Pixel Fold sera le premier smartphone pliable de Google et une fuite permet aujourd’hui d’avoir quelques informations sur la date de présentation et la date de sortie.

Le leaker Jon Prosser révèle que Google dévoilera le Pixel Fold à l’occasion de sa conférence I/O qui se déroulera le 10 mai. Le Pixel 7a sera également annoncé à cet événement, avec une disponibilité à l’achat dans la foulée. Mais ce ne sera pas le même scénario pour le modèle pliable.

Google proposerait la précommande du Pixel Fold le 10 mai et il faudrait attendre le 30 mai pour précommander chez les opérateurs/revendeurs. Quant à la date de sortie, ce serait le 27 juin. Il faudrait donc attendre un mois et demi entre la présentation et la disponibilité.

Quel sera le prix ? Ce serait 1 799$. Il y avait déjà eu cette rumeur du prix en novembre dernier. Mais une récente fuite du leaker Yogesh Brar a toutefois semé le doute. Il a évoqué un tarif entre 1 300$ et 1 500$. La différence est assez importante par rapport à ce qu’annonce Prosser.

On notera ici qu’il s’agit du prix en dollars. Et pour l’Europe ? Il n’y a aucune information pour le moment. Mais on peut se douter que le prix pourrait frôler, voire dépasser les 2 000€. En effet, les 1 799$ ne comprennent pas la TVA.