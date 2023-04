Google Pixel 7a : le prix (en hausse) et la date de sortie fuitent

Le Pixel 7a n’est plus très loin, avec Google qui l’annoncera dans quelques semaines à l’occasion de sa conférence I/O. Quelques détails ont fuité aujourd’hui, dont la date de sortie et le prix.

Selon 9to5Google, Google dévoilera son Pixel 7a le 10 mai prochain lors de la conférence I/O. Le smartphone sera disponible dans la foulée à l’achat sur le Google Store en ligne. Un achat en magasin sera aussi possible, mais il faudra attendre 24 heures pour réellement acquérir l’appareil.

Qu’en est-il du prix ? Ce sera malheureusement en hausse, avec un tarif de 499$ aux États-Unis (il n’y a pas d’informations pour l’Europe). Cela représente 50$ supplémentaires par rapport au Pixel 6a de 2022.

Pourquoi cette hausse ? C’est probablement dû au nouveau design et aux améliorations apportées. Google va faire évoluer l’appareil photo principal avec un capteur principal de 64 mégapixels, qui s’accompagnera d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Il y a aussi la puce Tensor G2 (que l’on retrouve déjà dans les Pixel 7 et 7 Pro), le nouvel écran à 90 Hz et l’ajout de la recharge sans fil.

La fuite est aussi l’occasion d’apprendre les différents coloris : charbon, neige, mer (bleu clair) et corail, avec ce dernier qui sera uniquement disponible à l’achat sur le Google Store. À noter que Google compte conserver le Pixel 6a, son successeur ne sera pas le seul au catalogue.