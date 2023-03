Pixel 7a : un prototype en vente sur eBay… alors que Google ne l’a pas encore officialisé

Les fuites ont été nombreuses cette semaine pour le Pixel 7a, avec celle du jour qui se veut la plus importante. Un prototype du prochain smartphone de Google a été mis en vente sur eBay, alors que le groupe n’a pas encore officialisé ce modèle. Il devrait être en mai lors de conférence I/O.

L’annonce sur eBay est l’occasion d’avoir des photos du prototype du Pixel 7a. Le logo à l’arrière n’est pas le G de Google, mais un autre qui est spécifique aux prototypes de l’entreprise. Les photos montrent aussi l’avant, l’arrière, les côtés et la partie inférieure avec le port USB-C.

Malheureusement, le téléphone ne s’allume pas sur Android, mais il y a malgré tout l’accès au mode Fastboot. On apprend ainsi qu’il s’agit d’un modèle EVT, c’est-à-dire Engineering Validation Test. Google est donc encore à la phase des tests au niveau de l’ingénierie. Les étapes suivantes sont DVT (Design Validation Test) et PVT (Production Validation Test). On découvre aussi qu’il y a 8 Go de RAM fournis par Samsung et 128 Go de stockage fournis par SKHynix.

Voici ce qu’indique l’annonce :

Prototype Google Pixel 7a. Il ne démarre PAS. Il passe uniquement en mode Fastboot. L’appareil est en excellent état cosmétique. Peut-être que quelqu’un pourra le faire fonctionner et posséder un appareil très collector avant son lancement. Le tiroir pour carte SIM est manquant. Les frais de port dépendent de la localisation de l’acheteur.

Le prix de départ était de 1 650$, mais il semblerait bien que Google a réussi à mettre un terme à l’annonce. En effet, eBay affiche le message : « Le vendeur a terminé cette vente, car l’objet n’est plus disponible ». L’annonce est toujours visible à cette adresse.