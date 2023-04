Google va ajouter de l’IA à son moteur de recherche avec « Magi »

L’intelligence artificielle (IA) s’installe de plus en plus et Google va l’adopter à son tour au niveau de son moteur de recherche. Ce sera le cas avec le projet qui a pour nom Magi.

Le New York Times rapporte que Google est en train de mettre à jour le son moteur de recherche avec des fonctions d’intelligence artificielle dans le cadre du projet Magi, qui est un sorcier et qui est vaguement en ligne avec Bard en ce qui concerne le nom. Cela offrirait une expérience bien plus personnalisée que le service actuel.

Magi permettrait au moteur de recherche de répondre à des questions sur le développement de logiciels et d’écrire du code en fonction de la demande d’un utilisateur, technologie dont Google dispose avec PaLM. Les utilisateurs auront la possibilité de poser des questions complémentaires, tandis que des publicités apparaîtront sous les résultats générés.

À date, 160 concepteurs, ingénieurs et cadres chez Google travaillent à temps plein sur ce projet. Depuis la semaine dernière, les employés sont invités à tester et à interroger Magi. Le lancement public est prévu pour mai, ce qui suggère une première présentation lors de la conférence I/O qui aura lieu le 10 mai.

Sans surprise, le lancement concernera d’abord les États-Unis. Ce sera en réalité une disponibilité limitée puisque seulement un million d’utilisateurs pourront en profiter au départ. Ce sera 30 millions d’ici la fin de l’année.