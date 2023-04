Intelligence artificielle : OpenAI réfute les rumeurs sur GPT-5

Si l’on en croit les dernières rumeurs, OpenAI plancherait déjà sur GPT-5, son nouveau modèle de langage tellement évolué qu’il pourrait flirter avec l’IA générale (l’IA de la S.F en quelque sorte…). S’exprimant lors d’une conférence organisée par le prestigieux MIT, Sam Altman, co-fondateur et actuel CEO d’OpenAI, a réfuté ces « fuites » : « Nous ne somme pas (en train de travailler sur GPT-5, Ndlr), et ne seront pas avant un bon bout de temps. » affirme Altman. « En ce sens, c’était un peu bête (ces rumeurs, Ndlr) ».

Altman est-il réellement sincère ou s’agit t-il seulement de calmer le jeu après les polémiques entourant ChatGPT, les enquêtes des régulateurs et la lettre ouverte de centaines de personnalités demandant une pause et un moratoire sur l’IA ? Dans tous les cas de figure, l’absence de développement spécifique sur GPT-5 ne signifie pas qu’OpenAI ne vas pas continuer à faire évoluer GPT-4. Les polémiques en cours ne risquent donc pas de s’arrêter de sitôt… d’autant que le potentiel déjà disruptif de GPT-4 le resterait tout autant sinon plus avec une version 4,5.