ChatGPT 5 pourrait bien être la toute première intelligence artificielle générale (IAG)

L’émergence des chatbots conversationnels de haut niveau est en train de bouleverser le secteur de la tech au point que l’on ne parvient même plus à prévoir sur 1 ou 2 ans où en sera cette technologie logicielle. Quelques mois seulement séparent GPT-3 de GPT-4 et si l’on en croit le développeur Siqi Chen, GPT 5 pourrait être disponible avant la fin de l’année. ChatGPT, qui s’appuie sur le modèle de langage LLM/GPT, est déjà devenu une IA multimodale avec GPT-4, mais GPT-5 pourrait bien transformer le chatbot en une AGI (intelligence artificielle générale) digne des films de S.F, la toute première AGI en fait de l’histoire de la technologie.

i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi.

which means we will all hotly debate as to whether it actually achieves agi.

which means it will.

— Siqi Chen (@blader) March 27, 2023