OpenAI lance un bug bounty pour ChatGPT

OpenAI vient de lancer un programme Bug Bounty afin de récompenser les développeurs qui signalent des failles de sécurité, des vulnérabilités ou d’autres menus soucis dans le système ChatGPT AI. Ce programme ouvert aux chercheurs et aux passionnés de technologie propose des primes versées en espèces allant de 200 dollars pour les découvertes de failles/bugs de faible gravité jusqu’à 20 000 dollars pour les découvertes exceptionnelles. Bugcrowd, une plateforme de bug bounty, est en charge du paiement de ces primes.

Les programmes de Bug Bounty se généralisent chez les poids lourds de la tech. Google et Apple ont déjà mis en place des programmes similaires, Google ayant versé 6,5 millions de dollars en 2019 et Apple offrant jusqu’à 2 millions de dollars pour la mise ne lumière de bugs. Le bug bounty d’OpenAI tombe à point nommé, ChatGPT ayant récemment rencontré de gros bogue : l’ensemble du système s’est déconnecté le mois dernier et un utilisateur de Twitter à signalé plus de 80 plugins secrets.

En revanche, OpenAI se refuse à récompenser ceux qui réussiront à jailbreaker son chatbot ou encouragé ce dernier à adopter un comportement problématique.