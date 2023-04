Super Mario Bros réalise le meilleur démarrage pour un film d’animation (box-office)

Super Mario Bros est fort, très fort même avec le long-métrage qui a généré 377 millions de dollars au lancement. Il devient ainsi le film d’animation le plus populaire lors des premiers jours qui suivent la sortie au cinéma. Le précédent record était détenu par La Reine des neiges 2 avec ses 358 millions de dollars.

Carton pour Mario au cinéma

Dans le détail, Super Mario Bros le film a généré 377 millions de dollars de recettes au lancement, dont 204,6 millions en Amérique du Nord et 173 millions de dollars à l’international. Il devrait facilement dépasser le milliard de dollars à l’arrivée. Le plus surprenant est que le film a totalement pulvérisé les estimations, avec les experts de l’industrie qui misaient sur 100 millions de dollars de moins.

Aussi, le film d’Illumination en collaboration avec Nintendo réalise le meilleur démarrage pour un film au cinéma en 2023, battant Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et ses 225,3 millions de dollars. Autre record : le meilleur démarrage pour un film en lien avec un jeu vidéo.

« L’incroyable partenariat entre Nintendo et les personnages emblématiques de Shigeru Miyamoto, d’une part, et Illumination et Chris Meledandri, d’autre part, et leurs prouesses imbattables en matière de réalisation et de narration, a débouché sur ce moment explosif au box-office mondial. Les spectateurs de tous âges et de tous horizons se sont rués dans les salles de cinéma pour assister à cette extraordinaire célébration sur grand écran », a déclaré Jim Orr, responsable de la distribution domestique d’Universal.

Comment expliquer un tel succès ? Un film tout public attire à la fois les familles et le grand public. Il y a également le fait que Mario parle à tout le monde, même ceux qui ne jouent pas. On est presque au niveau de Mickey Mouse en ce qui concerne la popularité, c’est dire.

C’est l’occasion de souligner que Super Mario Bros le film a également été très fort en France. Il a attiré 281 442 spectateurs lors de sa première journée au cinéma. C’est le meilleur démarrage de 2023 (hors avant-premières) dans l’Hexagone.

D’autres films en préparation ?

Qu’en est-il de l’avenir ? On peut se douter qu’Illumination et Nintendo vont proposer d’autres films dans l’univers de Mario. Reste à savoir lesquels maintenant. On pourrait aussi imaginer d’autres franchises populaires de Nintendo, comme Zelda.

2023 est en tout cas l’année des succès pour les films et séries en lien avec les jeux vidéo. Comme on a pu le voir, la série The Last of Us a été très populaire et les avis sont très positifs.